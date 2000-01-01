Популярный блогер, писатель, общественный деятель, инфлюенсер и мотивирующий лектор с многолетним опытом выступлений, ведущая масштабных мероприятий.
Посетила 350 городов с душевными моноспектаклями.
Ее аудитория составляет более 300 тысяч человек. У Ольги 11 книг изданных «Эксмо», большинство книг стали бестселлерами. Суммарный тираж проданных книг превышает 200.000 экземпляров.
Ее первая книга «Апельсинки» вошла в топ самых продаваемых книг 2017 года, победитель в номинации «Лучшая художественная книга» по версии OZON.
Каждый день, на протяжении 13 лет, Ольга делится новыми историями в блоге.